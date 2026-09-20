Un hombre de 39 años fue detenido por policías del Mando Coordinado en la comunidad de Molinos, Asientos, luego de que presuntamente amenazara a los uniformados con un arma larga. En su poder fueron aseguradas dos armas hechizas, cartuchos útiles y varios envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el reporte de una persona que provocaba disturbios mientras circulaba en un vehículo blanco.

Al llegar a Molinos ubicaron un Honda blanco que era conducido a exceso de velocidad, por lo que marcaron el alto. De acuerdo con el reporte policial, al detenerse, el conductor descendió portando un arma larga y lanzó amenazas verbales contra los uniformados.

Los agentes aplicaron el uso de la fuerza y sometieron al individuo, identificado como Homero “N”, de 39 años. Durante la intervención le aseguraron dos armas de fuego hechizas tipo escopeta, varios cartuchos útiles y envoltorios con sustancia granulada, aparentemente cristal.

El detenido, el automóvil y todo lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.