Detienen a Reynaldo por orden de aprehensión en Morelos II

Una actitud evasiva ante la presencia de policías estatales terminó con la detención de Reynaldo N, de 30 años, quien presuntamente contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

El arresto ocurrió en calles del fraccionamiento Morelos II, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia sobre la calle Hermanos Galeana.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados detectaron al individuo y señalaron que, al notar la presencia de la patrulla, comenzó a comportarse de manera evasiva. Ante ello, los agentes detuvieron su marcha y procedieron a realizarle una inspección preventiva.

Mientras efectuaban la revisión, los datos de Reynaldo N fueron consultados en el Sistema Plataforma México. La búsqueda arrojó la existencia de una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, emitida en septiembre de 2026 por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El hombre fue asegurado y trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, donde se determinará su situación jurídica y se verificará si efectivamente es la persona requerida por la autoridad o se trata de un homónimo.