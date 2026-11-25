Un hombre de 40 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes tras ser señalado por presuntamente realizar actos de exhibicionismo frente a una menor de edad en el fraccionamiento Villerías. Al momento de su captura, le encontraron un arma blanca y varios envoltorios con una sustancia aparentemente ilícita.

La intervención policial se originó a raíz de un reporte al Servicio de Emergencias. Vecinos del sector también denunciaron haber observado al sujeto incurriendo en conductas similares en la zona.

Con los señalamientos en su contra, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda hasta localizarlo cuando circulaba a bordo de un Kia Río rojo, sobre la calle Villerías, en el cruce con avenida Siglo XXI.

Los policías le marcaron el alto y sometieron a una revisión a quien se identificó como José “N”, de 40 años, encontrando entre sus pertenencias un arma blanca y varios envoltorios con una sustancia que presentaba características de un narcótico.

El individuo fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde el Ministerio Público deberá investigar los señalamientos relacionados con la menor de edad, así como determinar su responsabilidad jurídica respecto a los objetos asegurados.