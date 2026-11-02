Detienen a policía estatal

Un elemento de la Policía Estatal, comisionado al área de Análisis de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, habría sido detenido tras ser señalado por una familia como responsable de un robo con violencia, presuntamente cometido mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron durante la noche sobre avenida Solidaridad, cerca de Segundo Anillo, donde el agente, a bordo de una camioneta RAM blanca, habría interceptado a los afectados para despojarlos de entre 6 mil y 8 mil pesos en efectivo.

Existen dos versiones sobre lo sucedido. Una señala que el policía descendió de la camioneta armado y amenazó a la familia para exigirle sus pertenencias. La otra apunta a que les marcó el alto, aparentemente aprovechando su condición de agente, para realizar una supuesta revisión durante la cual se habría apoderado del dinero de una cartera.

Uno de los afectados habría detectado que el uniformado tenía aliento alcohólico. Además, trascendió que el sospechoso siguió a la familia en su camioneta, presuntamente para impedir que denunciara lo ocurrido.

Sin embargo, los afectados consiguieron llegar a la Fiscalía y presentar la denuncia. Las características del agresor y de su vehículo permitieron establecer que podría tratarse de un policía estatal comisionado a esa misma institución.

El señalado habría cursado la academia de la Policía Ministerial, aunque terminó incorporándose a la corporación estatal por falta de plazas.

Fuentes consultadas también le atribuyen antecedentes de conflictos de pareja y presuntas detonaciones de arma de fuego, situaciones que habrían motivado medidas disciplinarias.

De acuerdo con la información disponible, el agente ya fue detenido y permanece bajo resguardo mientras se determina su situación jurídica.

Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal han emitido una postura oficial sobre el caso.