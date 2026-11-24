Un pasajero de un Renault Kwid terminó detenido luego de que elementos de la Policía Estatal le encontraran tres envoltorios con aproximadamente 60 gramos de presunta marihuana, cuando circulaba por avenida Aguascalientes, a la altura del fraccionamiento Morelos I.

Los hechos se registraron mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre Segundo Anillo. De acuerdo con el reporte policial, uno de los ocupantes del automóvil adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los agentes, quienes le marcaron el alto al conductor.

Durante una inspección preventiva, los oficiales localizaron entre las pertenencias del pasajero, identificado como Víctor N., de 27 años de edad, tres envoltorios de plástico que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido y trasladado junto con la presunta droga a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, encargado de determinar su situación jurídica.