Detienen a Omar con 11 gramos de sustancia granulada

Una carrera al detectar la presencia de policías municipales terminó con la detención de Omar “N”, de 31 años, quien llevaba un envoltorio con 11 gramos de una sustancia granulada al tacto.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre Avenida Aguascalientes. Los uniformados circulaban de norte a sur cuando observaron al hombre, quien al notar a los agentes adoptó una conducta evasiva y comenzó a correr hacia el sur.

Los policías le ordenaron detenerse, pero continuó su marcha, lo que provocó una persecución que terminó en el cruce de Avenida Aguascalientes y Avenida Alameda.

Una vez interceptado, los oficiales le preguntaron por qué había corrido al verlos y posteriormente solicitaron autorización para efectuarle una revisión. De acuerdo con el reporte policial, Omar accedió voluntariamente.

Durante la inspección, el hombre entregó un envoltorio de plástico negro que contenía una sustancia granulada al tacto, cuyo peso fue establecido posteriormente en 11 gramos.

Omar “N” fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y quedó a disposición de la autoridad ministerial junto con el indicio asegurado. Será esta instancia la encargada de determinar su situación jurídica.