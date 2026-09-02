Policías estatales detuvieron a un hombre de 30 años luego de encontrar entre sus pertenencias varios envoltorios con aproximadamente 85 gramos de hierba verde y seca con características de la marihuana.

La intervención ocurrió mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la carretera estatal número 42, en el cruce con avenida Siglo XXI, en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con la información oficial, los agentes detectaron a un sujeto que habría mostrado una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial, por lo que decidieron efectuarle una inspección preventiva.

Durante la revisión, a quien se identificó como Noé “N”, de 30 años, le localizaron los envoltorios con la hierba, cuyo peso conjunto fue estimado en 85 gramos.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.