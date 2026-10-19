Una mujer originaria de la Ciudad de México terminó detenida por elementos de la Policía Estatal, luego de que presuntamente sustrajera más de 20 prendas de vestir de una tienda departamental ubicada en el Centro Comercial Altaria, al norte de Aguascalientes, sin pagar por ellas.

La sospechosa fue identificada como Vanessa “N”, de 34 años de edad, quien fue señalada directamente por personal de seguridad del establecimiento.

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales realizaban labores de vigilancia en el centro comercial y fueron requeridos por los guardias de una tienda departamental, quienes reportaron el presunto robo de mercancía.

Al intervenir, los uniformados aseguraron a la mujer y le encontraron más de 20 prendas de vestir de distintas marcas, cuyo valor conjunto superaba los 30 mil pesos. La señalada no pudo acreditar la propiedad de los artículos.

Ante esta situación, Vanessa fue trasladada junto con la mercancía recuperada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.