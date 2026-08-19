Detienen a mujer por irrumpir en casa de su ex pareja

Una mujer fue detenida por policías municipales luego de que presuntamente ingresó sin autorización a la vivienda de su ex pareja y causó daños en electrodomésticos, objetos y prendas de vestir, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas.

La intervención se registró en un domicilio de avenida Loma del Cardenal, luego de un reporte que alertó sobre una mujer agresiva dentro del inmueble.

En el lugar, Víctor, de 34 años, informó a los uniformados que había salido de su casa y posteriormente sus vecinos le avisaron que una mujer se había metido aparentemente después de brincar por una ventana.

Al regresar, el propietario reconoció a la intrusa como su expareja y aseguró que la encontró causando destrozos. Entre las afectaciones reportadas había cables de electrodomésticos cortados, diversos objetos dañados y prendas de vestir afectadas.

Con autorización del dueño, los agentes entraron a la vivienda y localizaron a Nancy “N”, de 37 años. Los policías constataron los daños y, ante el señalamiento directo del afectado, procedieron con su detención por su probable responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y daños.

La mujer fue trasladada ante la Fiscalía General del Estado, donde el Ministerio Público determinará su situación jurídica.