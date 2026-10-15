Una mujer de 28 años fue detenida por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente le encontraran entre sus pertenencias varios envoltorios con más de 150 gramos de hierba verde, aparentemente marihuana, en el fraccionamiento Santa Anita, en la ciudad de Aguascalientes.

La detenida fue identificada como Lizeth “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia por calles de dicho sector.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los oficiales, por lo que estos le marcaron el alto para efectuarle una inspección preventiva.

Durante la revisión, practicada por personal femenino de la corporación, los agentes localizaron varios envoltorios que contenían hierba con características similares a las de la marihuana, cuyo peso en conjunto superó aproximadamente los 150 gramos.

Ante el hallazgo, Lizeth fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación y será la encargada de determinar su situación jurídica.