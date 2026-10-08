Una mujer de 29 años fue detenida por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Asientos, luego de que presuntamente le encontraron entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 90 gramos de marihuana.

La intervención policial ocurrió sobre la calle Benito Juárez, en la comunidad de La Dichosa, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a una mujer que, al notar su presencia, adoptó una actitud evasiva y aceleró el paso.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva. La sospechosa se identificó como Yolanda “N”, de 29 años.

Durante la inspección, realizada por personal femenino de la corporación, los agentes localizaron una bolsa de plástico que contenía hierba verde y seca con características similares a las de la marihuana, cuyo peso aproximado fue de 90 gramos.

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, junto con la sustancia asegurada.