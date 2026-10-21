Un joven de 26 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Jesús María, luego de que le encontraran un envoltorio con aproximadamente 11 gramos de una sustancia con características del cristal. Además, la motocicleta en la que circulaba presentaba alteraciones en su número de serie.

La detención ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Siglo XXI, en su cruce con la carretera estatal 52, donde detectaron a un individuo que conducía una motocicleta negra.

De acuerdo con el reporte policial, el motociclista adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas e intentó evitar una revisión, por lo que los oficiales le marcaron el alto.

El conductor se identificó como Gerardo «N», de 26 años. Durante una inspección corporal, los policías localizaron entre sus pertenencias una bolsa con sustancia granulada, aparentemente cristal, cuyo peso aproximado fue de 11 gramos.

Al revisar la motocicleta, los agentes también descubrieron que el número de serie presentaba alteraciones, motivo por el cual procedieron a asegurar la unidad.

Finalmente, Gerardo fue trasladado junto con la droga y la motocicleta a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.