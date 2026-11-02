Un hombre de 46 años terminó detenido por elementos del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que presuntamente le encontraron 74 gramos de hierba verde y seca durante una revisión en el fraccionamiento Constitución.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Artículo 1°, entre Artículo 14 y Artículo 18, donde detectaron a un individuo que, al notar la presencia policial, comenzó a correr en un intento por alejarse del lugar.

Los motociclistas fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante, sobre la misma vialidad.

El sospechoso se identificó como Moisés “N”, de 46 años, a quien los oficiales le practicaron una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón un envoltorio de plástico transparente con franjas negras, que contenía aproximadamente 74 gramos de hierba verde y seca.

Ante el hallazgo, Moisés fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por su probable participación en delitos contra la salud.