Detienen a menor armado con cuchillo tras riña en Periodistas

Un adolescente de 17 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que presuntamente participara en una riña y fuera sorprendido con un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo, en el fraccionamiento Periodistas.

La intervención ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal circulaban por el cruce de las avenidas Del Rey y Mariano Hidalgo, donde detectaron a varios sujetos involucrados en una pelea.

Al percatarse de la presencia de las patrullas, los rijosos emprendieron la huida en distintas direcciones. Sin embargo, los uniformados lograron darle alcance a uno de ellos, identificado como Axel “N”, de 17 años.

Durante una revisión preventiva, los oficiales encontraron en la bolsa trasera izquierda de su pantalón un cuchillo con hoja metálica de un solo filo y mango de plástico negro, cuya longitud aproximada era de 25 centímetros.

Ante el hallazgo, el menor fue detenido por la portación del arma prohibida y posteriormente trasladado ante la autoridad ministerial, donde quedó a disposición junto con el cuchillo asegurado para determinar su situación jurídica.