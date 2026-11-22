Agentes de la Policía de Investigación capturaron a J. Guadalupe “N”, alias “Lupillo”, señalado como probable responsable de incendiar un vehículo oficial de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El sujeto fue localizado en la colonia Héroes, en la capital del estado, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión, derivada de las indagatorias por el ataque incendiario registrado el pasado 17 de noviembre.

Las investigaciones de campo y los trabajos de inteligencia permitieron identificar al sospechoso y establecer su probable participación en el incendio de la unidad perteneciente a la institución encargada de procurar justicia.

Sin embargo, este no sería el único hecho bajo investigación. Las autoridades también cuentan con información que apunta a una posible relación de “Lupillo” con otros incendios registrados en inmuebles, aunque hasta el momento no se han precisado las circunstancias de esos casos.

Tras su captura, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para completar los trámites legales correspondientes y posteriormente quedar a disposición de la autoridad judicial que ordenó su aprehensión.

Por ahora, las investigaciones continúan para determinar su presunta responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.