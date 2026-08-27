Detienen a joven por golpiza en Mujeres Ilustres

Un hombre de 24 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que presuntamente golpeara y amenazara de muerte a otro sujeto en calles del fraccionamiento Mujeres Ilustres.

La agresión fue detectada durante un recorrido de vigilancia sobre avenida Mariano Hidalgo. Al llegar al cruce con avenida Poliducto, los uniformados observaron a un hombre que les hacía señas para solicitar ayuda y, al acercarse, notaron que tenía lesiones visibles en el rostro.

Jorge, de 42 años, relató que momentos antes se encontraba sentado dentro de un vehículo cuando otro individuo presuntamente comenzó a golpearlo sin motivo aparente. De acuerdo con su versión, además de las agresiones físicas recibió amenazas de muerte.

El señalado también habría pateado el automóvil antes de permanecer a pocos metros del sitio, donde fue ubicado por los policías.

Tras el señalamiento directo y constatar las lesiones del afectado, los agentes detuvieron a José “N”, de 24 años, por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones dolosas.

El joven quedó a disposición de la autoridad ministerial, instancia encargada de determinar su situación jurídica.