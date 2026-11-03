Un joven de 19 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que lo sorprendieran con un machete en la mano mientras caminaba por calles del fraccionamiento Ojocaliente.

El arresto ocurrió sobre la avenida Siglo XXI, a la altura de su cruce con la calle Peñuelas, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que comenzó a comportarse de manera evasiva al notar la presencia de la patrulla.

La actitud del sujeto llamó la atención de los oficiales, quienes detuvieron su marcha para someterlo a una inspección preventiva.

El individuo se identificó como Ángel “N”, de 19 años, quien llevaba en la mano derecha un machete de aproximadamente 50 centímetros de longitud, con mango de color naranja.

Ante el hallazgo del arma blanca, los policías procedieron a desarmarlo y detenerlo, para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.