Detienen a joven con machete tras presunta agresión a su madre

Un joven de 18 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que fuera señalado por presuntamente encontrarse agresivo e intentar agredir a su madre con un machete, en un domicilio ubicado sobre la calle José María González Hermosillo, en el fraccionamiento Martínez Domínguez.

El reporte alertó a los oficiales sobre una persona que mantenía una conducta agresiva, por lo que acudieron al sitio para atender la situación. Al llegar, los elementos se entrevistaron con una mujer, quien indicó que su hijo se encontraba alterado y que presuntamente intentaba atacarla con un arma blanca.

Ante el señalamiento realizado y con la finalidad de evitar un posible riesgo, los policías procedieron al aseguramiento del joven, quien fue informado sobre sus derechos como persona detenida.

El detenido fue identificado como José “N”, de 18 años de edad, quien posteriormente fue trasladado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.