Un joven de 20 años fue detenido en la Puerta de Seguridad Sur cuando presuntamente intentaba salir de Aguascalientes a bordo de un Audi con reporte de robo vigente.

La intervención ocurrió a la altura de la comunidad de Peñuelas, donde policías estatales detectaron un Audi A3 gris, modelo 2017, que portaba únicamente la placa delantera de circulación de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte, el conductor asumió una actitud evasiva al aproximarse al punto de revisión, por lo que los oficiales le indicaron detener la marcha.

El joven se identificó como Julián “N”, de 20 años. Durante la inspección del automóvil, los policías ingresaron sus datos a Plataforma México y confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

Ante esta situación, el vehículo fue asegurado y Julián “N” fue detenido.

Ambos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará la situación jurídica del joven y se continuará con las investigaciones correspondientes.