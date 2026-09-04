Detienen a joven con arma blanca en Los Pericos

Un joven de 23 años fue asegurado por policías municipales en el fraccionamiento Los Pericos, luego de que vecinos de la zona lo señalaran por portar un arma blanca.

Los oficiales realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle San José cuando detectaron a un sujeto que, al observar las unidades policiales, adoptó una actitud evasiva.

Ante ello, los elementos se aproximaron para realizarle una revisión preventiva. El joven se identificó como Carlos “N”, de 23 años, y durante la inspección le fue localizada un arma blanca.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto ya había sido reportado previamente por habitantes del sector.

Tras el aseguramiento, Carlos “N” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.