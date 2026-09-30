Un joven de 24 años fue detenido por policías del Mando Coordinado en la zona centro de Jesús María, luego de que presuntamente le encontraran varios envoltorios con marihuana y cristal entre sus pertenencias.

La detención ocurrió sobre la calle Ignacio López Rayón, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, habría asumido una actitud evasiva.

Los oficiales le marcaron el alto y efectuaron una inspección preventiva. El individuo se identificó como Israel “N”, de 24 años.

De acuerdo con el reporte policial, durante la revisión le encontraron dos envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal, cuyo peso aproximado fue de ocho gramos.

También fueron aseguradas cuatro bolsas con hierba verde, al parecer marihuana, que en conjunto arrojaron un peso aproximado de 23 gramos.

Israel “N” y las sustancias aseguradas fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y puestos a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.