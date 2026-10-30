Detienen a Inés Gómez Mont en Miami

Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades de Estados Unidos detuvieron en Miami, a la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, contra quien se libraron cuando menos tres órdenes de aprehensión en México por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Fuentes del Gabinete de Seguridad confirmaron la detención, sin precisar si ocurrió por un tema migratorio, es decir, por el vencimiento de su estancia legal en la Unión Americana, o por una solicitud de detención provisional con fines de extradición, con base en alguna de las imputaciones penales.

Gómez Mont ya no podía ser detenida por Interpol, porque desde el pasado 30 de septiembre la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que dicha corporación canceló la ficha roja contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, también prófugo de la justicia por los mismos delitos.

Desde el 2021 a la fecha, jueces federales de la Ciudad de México y el Estado de México han librado tres órdenes de aprehensión contra la ahora detenida.