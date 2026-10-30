Detienen a Inés Gómez Mont en Miami, Florida

Abel Barajas Agencia Reforma

CDMX.- Autoridades estadounidenses detuvieron en Miami, Florida, a la presentadora Inés Gómez Mont, quien enfrenta en México al menos tres órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

Hasta el momento se desconoce si la captura responde a una situación migratoria o a una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

El pasado 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol había cancelado las fichas rojas contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también requerido por autoridades mexicanas.

La primera orden de captura contra la conductora fue emitida en septiembre de 2021, relacionada con una investigación sobre dos contratos por 2 mil 950 millones de pesos otorgados durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación a la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética.

Posteriormente, en octubre de ese año, se emitieron otras dos órdenes por presuntas defraudaciones fiscales de 12.9 millones y 6.6 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Aunque Gómez Mont obtuvo un amparo en uno de los expedientes, un juez volvió a ordenar su captura en junio de 2023.

Su esposo fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en octubre de 2025, tras un presunto ingreso irregular al país. Había solicitado asilo desde 2022 y, según información extraoficial, actualmente enfrenta su procedimiento migratorio en libertad.

Álvarez Puga también enfrenta una acusación adicional por presunta defraudación fiscal de 2.5 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo con las investigaciones mexicanas.