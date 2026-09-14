Detienen a hombre por presunto exhibicionismo en Jardines de la Cruz

Un hombre de 57 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado por presuntos actos de exhibicionismo en el fraccionamiento Jardines de la Cruz.

La intervención se derivó del seguimiento realizado mediante cámaras de seguridad, a través de las cuales los uniformados detectaron que el individuo presuntamente incurría de manera reiterada en conductas inapropiadas. Ante esta situación, se desplegó un operativo para ubicarlo.

Los agentes finalmente le dieron alcance cuando circulaba en una motocicleta Italika FT 115 roja por avenida Aguascalientes, a la altura del cruce con avenida Héroes de Nacozari.

En ese punto, los policías le marcaron el alto y consiguieron detener su marcha. El hombre fue identificado como Miguel “N”, de 57 años.

Tras ser asegurado, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.