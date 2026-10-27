Detienen a hombre por grafitear vagones en Vista Alegre

Un hombre de 39 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que fuera sorprendido con varias latas de pintura en aerosol junto a dos vagones del ferrocarril que presentaban grafitis recientes, en el fraccionamiento Vista Alegre.

El sospechoso, identificado como Manuel “N”, fue asegurado por elementos de la Delegación Morelos, quienes acudieron a las vías del tren tras recibir un reporte sobre varios individuos que merodeaban los vagones, presuntamente con la intención de robar objetos.

Durante un recorrido por la zona, los uniformados detectaron a un sujeto que cargaba una escalera plegable de aluminio y una maleta negra. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud evasiva y dejó caer los objetos que llevaba.

Los oficiales se aproximaron para interrogarlo y descubrieron que tenía en su poder varias latas de pintura en aerosol de diferentes colores.

Al revisar los alrededores, observaron que dos vagones del ferrocarril tenían pintura aparentemente recién aplicada, por lo que procedieron a detener al individuo por su probable participación en el delito de daños a la estética urbana.

Finalmente, Manuel fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación jurídica.