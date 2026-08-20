Un hombre de 40 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado de agredir a su esposa dentro de una vivienda del fraccionamiento Ribera del Sol, donde la mujer habría perdido el conocimiento después de recibir varios golpes.

La intervención ocurrió luego de que los oficiales atendieran el reporte de un problema familiar en un domicilio de la calle Ribera Papagayo. Al llegar, se entrevistaron con Edith, de 39 años, quien acusó directamente a su esposo de haberla atacado.

Según su declaración, el hombre la arrojó contra un mueble de la recámara, provocándole una lesión de aproximadamente dos centímetros de diámetro en el brazo derecho. Posteriormente, señaló, la golpeó contra la cabecera de la cama y quedó inconsciente durante algunos minutos.

El hijo de la mujer solicitó la presencia de los servicios de emergencia. La afectada manifestó a los policías su intención de proceder legalmente contra su esposo.

Ante el señalamiento, los uniformados detuvieron a Alejandro “N”, de 40 años, por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones dolosas.

El detenido fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que abrió una carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.