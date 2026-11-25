Una persecución a pie por calles del fraccionamiento Cumbres III terminó con la captura de un hombre de 27 años, a quien policías municipales le encontraron alrededor de 10 gramos de una sustancia granulada.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) patrullaban sobre la calle Bella Vista cuando sorprendieron al individuo manipulando el cofre de un vehículo estacionado.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sujeto emprendió la huida e ignoró las indicaciones de los agentes para que se detuviera. La persecución concluyó en el cruce con la calle Casia Poniente, donde finalmente fue interceptado.

El individuo, identificado como Juan “N”, accedió a una revisión preventiva, durante la cual los policías encontraron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente con aproximadamente 10 gramos de una sustancia granulada.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud, en espera de que se determine su situación jurídica.