Un hombre que presuntamente intentó escapar de elementos de la Policía Estatal terminó detenido luego de que se detectara que contaba con una orden de reaprehensión vigente por el delito de robo simple.

Se trata de Gustavo «N», de 35 años, quien fue interceptado en calles del fraccionamiento Anexo Palomino Dena.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la Comisaría Metropolitana realizaban labores de vigilancia sobre la calle Pensadores Mexicanos Poniente y observaron a un individuo que, al notar la presencia de las patrullas, comenzó a comportarse de manera evasiva.

De acuerdo con el reporte policial, el sujeto repentinamente echó a correr, por lo que los uniformados fueron tras él y consiguieron darle alcance metros adelante.

Tras interceptarlo, los policías realizaron una revisión corporal y consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México, donde apareció una orden de reaprehensión por robo simple, emitida por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en octubre de 2025.

Ante este resultado, Gustavo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica y verificar que no se trate de un caso de homonimia.