Un hombre de 48 años terminó a disposición de la Fiscalía General del Estado luego de que policías municipales le encontraran 40 envoltorios con hierba seca, aparentemente marihuana, durante una revisión en el fraccionamiento Constitución, en Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Abel “N”, quien llamó la atención de elementos del Grupo Motorizado Centauros cuando realizaban recorridos de vigilancia por el cruce de las calles Artículo 11 y Artículo 123.

De acuerdo con el reporte policial, el sujeto mostró una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados, quienes decidieron interceptarlo para efectuarle una inspección preventiva, a la cual accedió voluntariamente.

Al revisar sus pertenencias, los oficiales encontraron una bolsa de plástico que contenía 40 envoltorios con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana. El peso aproximado de la sustancia fue de 206 gramos.

Tras el hallazgo, Abel fue arrestado por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.