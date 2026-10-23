Detienen a hombre acusado de golpear a su esposa en Jesús María

Un hombre de 50 años terminó detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su esposa en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Jesús María, en el municipio de Jesús María.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un reporte por radio sobre un posible caso de violencia familiar en una vivienda ubicada sobre la calle Uxmal.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la mujer con una lesión en la nariz. La afectada señaló directamente a su esposo como responsable de la agresión y manifestó su intención de presentar una denuncia en su contra.

Ante el señalamiento de la víctima, los oficiales procedieron a detener a José Luis “N”, de 50 años, quien fue trasladado ante las autoridades correspondientes.

El sospechoso quedó a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de dar seguimiento a la denuncia y determinar su situación jurídica.