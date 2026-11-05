Oscar Uscanga

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Alejandro Duarte Jáquez, hermano del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenido en posesión de cartuchos drogas y cartuchos de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), perteneciente a la Fiscalía General del Estado, informó sobre la detención que se registró en la ciudad de Parral, de donde son originarios los Duarte.

«Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en flagrancia a un masculino de nombre Alejandro D. J., por posesión simple de narcóticos y portación ilegal de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano», precisó en un comunicado.

La detención se registró el pasado martes, sobre la Calle República de Haití, en la Colonia Américas, mientras Alejandro Duarte conducía una camioneta de la marca Toyota, línea FJ Cruiser.

«Traía entre sus pertenencias tres envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína; 01 cajetilla de cigarros que contenía 11 cigarrillos forjados con marihuana y, un cigarrillo quemado del mismo enervante; 11 cartuchos calibre .45mm; 4 mil 500 pesos en efectivo; 13 dólares y un teléfono celular», se añadió oficialmente.

Su hermano César Duarte, ex Gobernador priista, se encuentra actualmente internado en el Penal del Altiplano de Juárez, en el Estado de México.

César Duarte, quien gobernó de 2010 a 2016, tiene en su contra imputaciones por lavado de dinero en el fuero federal, y también en el fuero común por los delitos de peculado y asociación delictuosa.