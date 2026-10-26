Una mujer de 29 años quedó a disposición del Ministerio Público luego de que elementos del Mando Coordinado presuntamente le encontraran entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 42 gramos de marihuana, durante un operativo de vigilancia en el fraccionamiento La Ribera.

La detenida fue identificada como Guadalupe “N”, quien fue interceptada por los uniformados cuando caminaba sobre la calle Chapala.

De acuerdo con la versión policial, los oficiales realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron que la mujer adoptó una actitud evasiva al percatarse de su presencia, situación que llamó la atención de los uniformados.

Ante esto, le marcaron el alto y solicitaron realizarle una inspección preventiva, la cual fue practicada por elementos femeninos de la corporación.

Durante la revisión, las policías localizaron una bolsa de plástico que contenía aproximadamente 42 gramos de hierba verde y seca, con características similares a las de la marihuana.

Por tal motivo, Guadalupe fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, junto con la sustancia asegurada.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.