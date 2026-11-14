Detienen a Gabito por cantar narcocorridos

Miguel Ángel González Castillo Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El cantante de regional mexicano Gabito Ballesteros fue detenido la madrugada del sábado 14 de noviembre en Querétaro, luego de que autoridades suspendieran su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera por interpretar el corrido tumbado “AMG”.

De acuerdo con los reportes, el artista sonorense, de 27 años, habría interpretado canciones que presuntamente no estaban autorizadas, debido a las restricciones contra temas que hacen apología del narcotráfico.

Durante la interpretación de “AMG”, las autoridades ordenaron apagar el sonido y las luces del escenario, lo que provocó la interrupción del espectáculo.

Posteriormente, Ballesteros abordó una camioneta junto con integrantes de su equipo, pero fue rodeado por elementos de seguridad que le solicitaron descender del vehículo.

Mediante una transmisión en vivo, el cantante cuestionó la actuación policial y aseguró que había respetado la lista de canciones prohibidas que recibió previamente de los organizadores.

También denunció que los agentes retiraron las armas a sus escoltas, inmovilizaron sus vehículos e intentaron obligarlo a descender mediante el uso de gas.

Ante su negativa, las autoridades utilizaron una grúa para trasladar la camioneta, con el cantante en su interior, hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el Registro Nacional de Detenciones, Ballesteros quedó a disposición del Ministerio Público federal a las 4:00 horas del sábado.

Hasta el cierre de la información, se desconocía su situación jurídica y si permanecía bajo custodia de las autoridades federales.