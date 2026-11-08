Una mujer que permanecía recluida en un centro penitenciario de Aguascalientes resultó tener cuentas pendientes con la justicia del Estado de México, donde era buscada por su presunta participación en robos a establecimientos comerciales.

Se trata de Vanessa “N”, contra quien pesaba una orden de aprehensión por el delito de robo calificado, emitida desde abril de 2026 por autoridades mexiquenses.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente ingresaba a distintos negocios para apoderarse de mercancía y retirarse sin pagarla.

Sin embargo, en octubre de 2026 fue detenida en flagrancia en Aguascalientes por hechos relacionados con una conducta presuntamente similar, motivo por el cual permanecía interna en un centro penitenciario de la entidad.

Al confirmarse que tenía vigente el mandamiento judicial del Estado de México, elementos de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes procedieron a cumplimentarlo.

Posteriormente, se realizaron los trámites correspondientes para entregar a Vanessa “N” a agentes de investigación mexiquenses, quienes se encargaron de trasladarla y ponerla a disposición de la autoridad judicial que la reclamaba.