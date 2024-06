Abel Barajas Agencia Reforma

PANAMÁ, Panamá: Agentes de Migración detuvieron este viernes a Carlos Ahumada Kurtz al arribar a Panamá, por una ficha roja de la Interpol que fue emitida con base en órdenes de aprehensión libradas en México.

Fuentes diplomáticas confirmaron la captura del empresario y dijeron que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus homólogas panameñas, para determinar en las próximas horas el trámite a seguir.

De momento, México no ha tramitado la solicitud de orden de detención provisional con fines de extradición.

El empresario argentino tiene pendiente dos órdenes de aprehensión en México, una del fuero común y otra federal.

La primera fue girada en 2007 por el delito de fraude y la segunda en 2019 por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 647 mil 236 pesos, debido a la omisión del pago de impuesto sobre la renta (ISR) en el año 2012.

En agosto de 2020, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 en Buenos Aires negó la extradición de Ahumada a México por el caso de defraudación fiscal.

Sin embargo, en diciembre el mismo año la Fiscalía General de la República, a través de la Cancillería, tramitó la segunda solicitud de extradición por el delito de fraude.

Un año más tarde el Juzgado Nacional en lo Criminal número 9 de Buenos Aires declaró procedente la entrega del prófugo a México.

Ese fallo fue impugnado por el empresario y, hasta donde se tiene conocimiento, no se ha resuelto el litigio en última instancia.

Si bien Argentina negó la entrega de Ahumada por defraudación fiscal, en caso de que la FGR tramite la solicitud de detención provisional con fines de extradición, podrá requerirlo tanto por ese delito como por fraude, pues el empresario ahora se encuentra bajo la jurisdicción de otro país.

En el 2004, Ahumada fue el detonador de los videoescándalos que llevaron a la cárcel a cercanos colaboradores del entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, como René Bejarano y Gustavo Ponce.

En diciembre de 2021, cuando se autorizó en primera instancia su extradición a Mexico, el empresario amenazó con exhibir a funcionarios de alto nivel del Gabinete del Presidente López Obrador si no cesaba la persecución en su contra.

«Por ningún motivo Andrés Manuel López Obrador, especialmente en este caso Claudia Sheinbaum, van a conseguir llevarme a México», dijo en aquella ocasión en entrevista con Radio Fórmula.

«No quiero dar a conocer más videos y toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del Gobierno de México. Nada más te pongo, para muestra basta un botón: no quiero hablar de Thalía Lagunes, Oficial Mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas, y así puedo seguir, son personas hoy del más alto nivel».