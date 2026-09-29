Detienen a empleado de limpieza por robo de laptop en Galerías

Una computadora portátil presuntamente sustraída de una agencia automotriz fue recuperada por policías municipales, quienes detuvieron a un hombre de 28 años señalado como probable responsable del robo.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado sobre Boulevard Luis Donaldo Colosio, casi en el cruce con Boulevard a Zacatecas, en el fraccionamiento Desarrollo Especial Galerías.

Policías municipales realizaban labores de vigilancia cuando recibieron por radio el reporte de un robo en proceso. Al llegar a la agencia se entrevistaron con Missael, gerente del negocio, quien señaló que durante la mañana había ingresado una persona encargada de realizar trabajos de limpieza.

De acuerdo con su versión, posteriormente detectaron la desaparición de una computadora portátil Dell. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, identificaron al presunto responsable y localizaron el equipo en el área de bodega.

El hombre señalado todavía se encontraba en el establecimiento, por lo que los uniformados detuvieron a Carlos “N”, de 28 años.

El sospechoso y la computadora recuperada fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica.