La desaparición de varios perros y el hallazgo visible de restos óseos dentro de un domicilio encendieron las alertas entre vecinos de San Francisco de los Romo y derivaron en la captura de Omar “N”, alias “El Pinto”.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención en el delito de Atentados al Equilibrio Ecológico.

La investigación comenzó tras una denuncia ciudadana. De acuerdo con los señalamientos, habitantes de un sector del municipio habían observado al sospechoso entrar a un inmueble acompañado de diversos perros que posteriormente presuntamente dejaban de ser vistos en la zona.

Los denunciantes también indicaron que desde el exterior de la propiedad podían apreciarse diversos restos óseos, situación que llevó a solicitar la intervención de las autoridades para determinar qué ocurría dentro del lugar.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en el domicilio señalado. Tras reunir los datos de prueba considerados pertinentes, la autoridad judicial libró una orden de aprehensión contra Omar “N”.

“El Pinto” fue detenido por elementos de la AEIC y quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de resolver su situación jurídica conforme avance el procedimiento.