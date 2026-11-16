Un sujeto identificado como Fernando “N”, alias “El Pesqui”, de 27 años de edad, fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Pabellón de Arteaga, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

La captura ocurrió sobre la calle Dionisio Martínez Trejo, en la colonia Plutarco Elías Calles, cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva. Mientras efectuaban la revisión, ingresaron sus datos al Sistema Plataforma México, donde apareció el registro de un mandamiento judicial pendiente por robo calificado.

Con esta información, los policías procedieron a detener a Fernando, conocido como “El Pesqui”, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El sospechoso quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, instancia encargada de determinar su situación jurídica y verificar su identidad para descartar un posible caso de homonimia.