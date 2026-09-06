Un hombre que presuntamente deambulaba agresivo y con un cuchillo en la mano fue detenido por policías municipales en calles de la colonia Talamantes Ponce.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre el cruce de Bartolomé de las Casas y Támesis cuando recibieron el reporte sobre la presencia del sujeto. Al ubicarlo, observaron que llevaba un cuchillo con hoja metálica de aproximadamente 19 centímetros de longitud.

De acuerdo con la información proporcionada, al notar la llegada de las patrullas, el individuo comenzó a lanzar amenazas contra los policías. Los oficiales le ordenaron en repetidas ocasiones que soltara el arma y la arrojara al piso.

Finalmente fue controlado y desarmado. El detenido se identificó como Sergio “N”, de 33 años, alias “El Guaches”.

Tras el aseguramiento, tanto el hombre como el cuchillo quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.