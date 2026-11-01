Un motociclista identificado como Alfredo N., alias “El Freddy”, de 33 años, terminó detenido por elementos de la Policía Estatal en el municipio de Cosío, luego de que le encontraron cerca de 300 gramos de aparente marihuana y otros 24 gramos de una sustancia con características del cristal.

La captura ocurrió en calles del fraccionamiento Potreritos, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron al individuo cuando circulaba en una motocicleta Italika, azul con negro.

De acuerdo con el reporte policial, el motociclista adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, por lo que los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa con hierba verde y seca, con un peso cercano a los 300 gramos, así como un envoltorio de plástico que contenía aproximadamente 24 gramos de una sustancia granulada, aparentemente cristal.

Además, al revisar la motocicleta descubrieron que carecía de la placa donde se encuentra grabado el número de serie, por lo que también fue asegurada.

“El Freddy” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias decomisadas y la unidad, quedando a disposición del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.