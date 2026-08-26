Andrea Ahedo Tellez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Dos hombres fueron detenidos por presuntamente responder el examen de ingreso a la UNAM en lugar de nueve aspirantes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Edgar N y David N son investigados por el delito de fraude.

De acuerdo con la carpeta de investigación, ambos utilizaron instalaciones y computadoras de la academia «Más Preparación» para responder los exámenes de ingreso presentados entre mayo y junio de 2026.

Por realizar los cuestionarios habrían cobrado a los aspirantes y contado con el apoyo de instructores.

La investigación comenzó a partir de información proporcionada por la UNAM sobre coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades detectadas en los exámenes de los nueve aspirantes.

«El análisis de esta información, archivos digitales y entrevistas permitió relacionar las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la posible participación de los ahora detenidos», informó la Fiscalía.

Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión y autorizaciones para realizar cuatro cateos, efectuados el 24 de agosto.

Durante las diligencias fueron localizados dispositivos de almacenamiento, que serán analizados como parte de la investigación.

La Fiscalía informó que amplió las indagatorias para identificar a otras personas que pudieran estar involucradas en el esquema.