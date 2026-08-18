Dos hombres fueron detenidos en distintos puntos de San Francisco de los Romo y Jesús María, luego de que policías del Mando Coordinado presuntamente los sorprendieran portando armas blancas.

El primer arresto ocurrió sobre avenida Benito Juárez Sur, en la comunidad El Barranco, en San Francisco de los Romo. Durante un recorrido de vigilancia, los uniformados detectaron a un hombre que habría asumido una actitud evasiva al notar su presencia.

Los oficiales le practicaron una revisión preventiva y, a la altura de la cintura, encontraron un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros de largo. El detenido se identificó como Antonio “N”, de 38 años.

El segundo caso se registró sobre la carretera estatal número 3, a la altura del fraccionamiento Mezquital, en Jesús María. Ahí, los policías observaron a otro sujeto que presuntamente intentó evadirlos.

Tras revisarlo, encontraron entre sus pertenencias una navaja metálica de aproximadamente 15 centímetros. El joven fue identificado como Julián “N”, de 19 años.

Ambos fueron detenidos y trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación legal por la presunta portación de arma prohibida.