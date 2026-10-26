Dos mujeres de 33 y 18 años fueron detenidas por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Pabellón de Arteaga, luego de que presuntamente insultaron y amenazaron a varias oficiales que pretendían realizarles una revisión preventiva.

Las involucradas fueron identificadas como Jessica “N”, de 33 años, y Mariana “N”, de 18, quienes ahora enfrentan una investigación por los delitos de resistencia de particulares y amenazas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Plutarco Elías Calles, en el cruce con la calle Pino Suárez, en plena zona centro de Pabellón de Arteaga.

Por ese punto circulaban policías municipales y estatales cuando observaron a las dos mujeres, quienes, según el reporte policial, adoptaron una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas.

Ante esta situación, los uniformados decidieron interceptarlas para efectuar una inspección preventiva, tarea que quedó a cargo de personal femenino de la corporación.

Sin embargo, cuando las oficiales se aproximaron, ambas mujeres reaccionaron de manera agresiva y comenzaron a lanzar insultos y amenazas en su contra.

La situación derivó en la detención de Jessica y Mariana, quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Ambas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por resistencia de particulares y amenazas, mientras se determina su situación jurídica.