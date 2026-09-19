Dos hombres terminaron detenidos luego de que el propietario de una vivienda en Lomas de Vistabella los sorprendiera dentro de su domicilio sin autorización; durante la intervención policial fueron localizados además 14 envoltorios con hierba verde seca.

El afectado regresó a su casa, ubicada en la calle Vistas del Atardecer, y encontró la puerta obstruida. Al intentar entrar descubrió a dos desconocidos en el interior, quienes presuntamente se dirigieron hacia él desde una ventana con actitud agresiva y palabras altisonantes.

Tras recibir el reporte, policías municipales acudieron al lugar y, con autorización del propietario, ingresaron al inmueble. En la sala localizaron a los dos sujetos, quienes presuntamente intentaron escapar al advertir la presencia de los uniformados, pero fueron asegurados.

Sobre una mesa situada en el centro de la sala, los oficiales observaron 14 envoltorios que contenían hierba verde seca. El dueño aseguró desconocer tanto a los detenidos como la procedencia de dichos paquetes.

Los hombres fueron identificados como Javier “N”, de 29 años, y Carlos “N”, de 38. Ambos, junto con los 14 envoltorios asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.