Dos jóvenes fueron detenidos en Pabellón de Arteaga luego de que policías del Mando Coordinado detectaran que circulaban en una motocicleta con reporte de robo vigente.

El aseguramiento ocurrió sobre la calle Andrómeda, en el fraccionamiento Cosmos 3, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta. De acuerdo con la información oficial, ambos adoptaron una actitud evasiva al advertir la presencia policial, por lo que los uniformados les marcaron el alto y efectuaron una revisión preventiva.

Los agentes consultaron en Plataforma México, a través del C5i, los datos de la motocicleta Italika modelo 2022, negra con amarillo y con placas de Aguascalientes. La búsqueda confirmó que la unidad tenía un reporte de robo vigente.

Ante esta situación fueron detenidos Edgar “N”, de 21 años, quien conducía la motocicleta, y Heriberto “N”, de 18, que viajaba como acompañante.

Ambos fueron trasladados junto con la unidad asegurada ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal. La motocicleta será entregada a quien acredite legalmente su propiedad.