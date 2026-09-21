Cinco personas fueron detenidas por policías estatales en calles del norte de la ciudad, luego de que presuntamente les aseguraran varios envoltorios con una sustancia granulada con características similares a las del cristal. Los sospechosos también son investigados por su posible relación con fraudes.

La intervención ocurrió cuando los oficiales detectaron un Dodge gris cuyos ocupantes delanteros no utilizaban el cinturón de seguridad y el conductor habría ignorado un señalamiento de alto. Al marcarles el alto, presuntamente intentaron escapar por calles de un fraccionamiento, aunque fueron interceptados metros adelante.

De acuerdo con la información oficial, al aproximarse los uniformados, los ocupantes comenzaron a insultarlos y uno de ellos presuntamente intentó golpear a un policía.

Los detenidos se identificaron como José N, de 40 años; Miguel N, de 35; Cristian N, de 41; Luis N, de 62, y Martha N, de 62 años. Cuatro de ellos son originarios de la Ciudad de México.

Durante una revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios con sustancia granulada aparentemente cristal.

Además, la autoridad investiga si los cinco estarían relacionados con fraudes en operaciones de compraventa de vehículos y con la obtención de tarjetas departamentales mediante documentos falsos.

Los detenidos, el automóvil y los envoltorios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica.