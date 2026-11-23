Con aproximadamente 20 gramos de una sustancia con las características del cristal entre sus pertenencias, fue detenido un hombre originario de la Ciudad de México en las inmediaciones de la Central Camionera de Aguascalientes.

La captura se registró sobre la calle República de Brasil, en el fraccionamiento Las Américas, donde elementos del Grupo Especial K9 de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al advertir la presencia de los uniformados e intentó alejarse para abordar un taxi. Los agentes fueron tras él y lograron interceptarlo metros adelante.

El hombre se identificó como Miguel N., alias “El Chilango”, de 41 años de edad. Durante una revisión corporal, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa con una sustancia granulada, aparentemente cristal, cuyo peso rondaba los 20 gramos.

Tras el hallazgo, el sujeto fue detenido y trasladado junto con la presunta droga a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, encargado de determinar su situación jurídica.