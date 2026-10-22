Detienen a Axel con sustancia sospechosa en Ojocaliente I

Un joven de 24 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que le encontraron una sustancia granulada entre sus pertenencias, durante un operativo de vigilancia en el fraccionamiento Ojocaliente I.

El detenido fue identificado como Axel “N”, quien llamó la atención de los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales cuando caminaba por la calle La Tinaja y, al notar la presencia de las patrullas, presuntamente intentó escapar corriendo.

Los uniformados fueron tras él y lograron darle alcance en el cruce de la calle La Tinaja con la avenida Ojocaliente, donde le solicitaron autorización para realizarle una revisión preventiva, a la cual accedió.

Al inspeccionar la mochila que llevaba consigo, los policías encontraron un recipiente de plástico transparente que contenía aproximadamente 24 gramos de una sustancia granulada, cuyo contenido fue asegurado para las investigaciones correspondientes.

Ante el hallazgo, Axel fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la unidad especializada en el combate al narcomenudeo, donde se determinará su situación jurídica.