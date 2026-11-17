Un total de 30 personas terminaron detenidas durante las últimas horas, luego de una serie de incursiones de la Policía Estatal en colonias y fraccionamientos de la ciudad de Aguascalientes, como parte del operativo denominado “Antipandillas Pescador”.

Los arrestos se registraron por presuntas faltas administrativas, por lo que los involucrados fueron trasladados a la Dirección de Juzgados Cívicos, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Las movilizaciones policiacas se concentraron en las colonias Ortega Douglas, Macías Arellano y Pericos, además de distintos sectores del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde grupos operativos de la corporación realizaron recorridos simultáneos de vigilancia.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, explicó que el dispositivo fue reforzado y rediseñado para contener riñas callejeras y conductas antisociales, especialmente aquellas en las que pudieran participar grupos de jóvenes.

Precisó que las intervenciones se enfocan en sectores considerados prioritarios por las autoridades, con la intención de prevenir enfrentamientos y otras situaciones que alteren el orden público.

El operativo forma parte de la estrategia Blindaje Aguascalientes y, de acuerdo con la dependencia, continuará como una medida permanente de prevención y vigilancia.