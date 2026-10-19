Un total de 11 personas terminaron detenidas por cometer diversas faltas administrativas durante recorridos de vigilancia realizados por policías municipales en cinco colonias y fraccionamientos del sur de la ciudad de Aguascalientes.

Los arrestos estuvieron a cargo de elementos del Destacamento Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes desplegaron patrullajes preventivos en Paseos de San Antonio, San Sebastián, San Luis, Ojo de Agua y México.

Las intervenciones policiales se realizaron en respuesta a solicitudes de vigilancia de los habitantes de estos sectores, donde los uniformados efectuaron recorridos para detectar y atender conductas que alteraran el orden público.

Durante estas acciones fueron aseguradas 11 personas por distintas infracciones administrativas, aunque no se precisó qué faltas cometieron ni en cuáles de las colonias se registraron las detenciones.

Todos los arrestados fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, donde quedaron a disposición de la Dirección del Juez Cívico para determinar las sanciones correspondientes.

La corporación municipal informó que continuará con los patrullajes preventivos en distintos puntos de la capital, particularmente en aquellos sectores donde los vecinos soliciten mayor presencia policial.